WBC забыл включить Поветкина в январский рейтинг организации

Отсутствие россиянина Александра Поветкина в январском рейтинге Всемирного боксерского совета (WBC) - техническая ошибка организации, сообщил президент WBC Маурисио Сулейман.

По решению WBC, россиянин должен был вернуться в рейтинг организации в начале 2018 года, но в январском рейтинге фамилия Поветкина отсутствует.

«Это очень нехорошая ошибка, вызванная плохой коммуникацией между WBC и рейтинговым комитетом. Это было следствием праздников и непрочитанных писем. Поветкин будет включен в рейтинг в феврале», – передает ТАСС слова Сулеймана.



Напомним, в ноябре 2017 года Всемирный боксерский совет (WBC) заявил, что с российского боксера Александра Поветкина снимается пожизненная дисквалификация.

Уже в декабре того же года Александр Поветкин единогласным решением судей победил в 12-раундовом бою немца Кристиана Хаммера и стал обязательным претендентом на бой с суперчемпионом WBA британцем Энтони Джошуа.