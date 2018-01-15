Михаила Державина похоронили на Новодевичьем кладбище

Народного артиста России Михаила Державина, ушедшего из жизни 10 января, похоронили на Новодевичьем кладбище.

Как сообщает РИА «Новости», актера похоронили рядом с отцом, актером Театра имени Вахтангова Михаилом Степановичем Державиным.

После панихиды, прошедшей в Театре сатиры, в храме Преображения Господня на Песках прошло отпевание актера, на котором присутствовали родственники, коллеги и близкие друзья.

Напомним, 10 января народный артист России, старейший ведущий актер Театра сатиры Михаил Державин умер 10 января, на 82-м году жизни.