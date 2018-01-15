Чайку попросили проверить Грудинина на наличие зарубежных счетов

Председатель Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области Валерий Венцаль обратился к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить кандидата в президенты страны Павла Грудинина на наличие у него зарубежных счетов во время выборов в Мособлдуму и районный совет депутатов.

Венцаль напомнил, что в 2016 году Грудинин баллотировался в качестве кандидата в депутаты Московской областной думы, в сентябре 2017 года принимал участие в избирательной кампании в органы местного самоуправления Ленинского муниципального района. В итоге 11 сентября он стал депутатом Совета депутатов городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области, где сейчас занимает пост председателя, сообщает Regnum.

В связи с этим Венцаль просит проверить Грудинина «по факту наличия у него счетов в иностранных банках на момент проведения избирательных кампаний: в Московскую областную думу в 2016 году, а также – в 2017 году, в представительные органы местного самоуправления городских и сельских поселений Ленинского муниципального района».

Также он просит проверить предоставленные Грудининым в налоговую инспекцию сведения о наличии у него счетов и иных активов в зарубежных банках, а также проверку уплаты налогов по этим счетам в бюджет России.

«Учитывая, что деятельность любого должностного лица носит публичный характер и связана с представительством интересов граждан, соответствие антикоррупционным требованиям реализации полномочий является неотъемлемым условием их особого статуса. Неисполнение требований антикоррупционного законодательства следует рассматривать как основание для невозможности дальнейшего исполнения полномочий», - говорится в обращении.

Напомним, в представленном Грудининым в ЦИК уточнении сведений о доходах и активах говорится, что он перед регистрацией в качестве кандидата закрыл счета в иностранном банке на сумму порядка 14,4 млн рублей и избавился от ценных бумаг совокупной номинальной стоимостью почти 7,5 млрд рублей. Перед этим стало известно, что Грудинин закрыл все зарубежные счета. В пятницу он был зарегистрирован кандидатом в президенты России.

В соцсети высмеяли Грудинина за объем иностранным активов.

Напомним, на должность президента России претендуют множество кандидатов, в том числе Владимир Путин, Владимир Жириновский, Эльвира Агурбаш, Сергей Бабурин, Екатерина Гордон, Павел Грудинин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Роман Худяков, Григорий Явлинский и другие кандидаты.