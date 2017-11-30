Путин и премьер Италии обсудили ситуацию в Ливии

Премьер-министр Италии Паоло Джентилони провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждалась ситуация в Ливии, сообщили источники в правительственном Дворце Киджи.

Отмечается, что в ходе разговора было подтверждено общее стремление содействовать политическому разрешению кризиса в Ливии и стабилизации ситуации в регионе, передает РИА «Новости».

Кроме этого Паоло Джентилони положительно оценил роль России на СБ ООН по ливийскому досье.

В Кремле подтвердили, что Путин разговаривал с итальянским премьером, добавив, что помимо ситуации в Ливии обсуждался внутриукраинский кризис.

Напомним, в декабре посол России в Триполи Иван Молотков заявил, что Москва готова инициировать снятие с Ливии оружейного эмбарго после создания единых вооруженных сил в стране, но в данный момент нет уверенности, что оружие не попадет в руки террористов.

Накануне МИД Египта потребовало провести международное расследование инцидента с задержанием судна, которое, по некоторым данным, перевозило груз взрывчатки из Турции в ливийский порт Мисрата в нарушение санкций СБ ООН.