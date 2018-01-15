Кондолиза Райс похвалила Ким Чен Ына

Бывший госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс заявила, что лидер КНДР Ким Чен Ын «довольно умен».

Экс-госсекретарь США отметила, что «подход [Ким Чен Ына] к Южной Корее был разумным; решение принять участие в Олимпиаде тоже», передает RT.

Вместе с тем она выразила мнение, что Ким Чен Ын находится в большей изоляции, чем его отец Ким Чен Ир и, «возможно, он более безрассуден».

«Иногда я думаю, действительно ли он верит в это, когда говорит: «Я могу уничтожить США», потому что, кажется, каждого, кто сообщает ему что-то, чего он не хочет слышать, убивают», – заявила Райс в интервью CNN.

Напомним, в прошлую пятницу американский лидер Дональд Трамп поддержал участие КНДР в Олимпиаде-2018, отметив, что на месте северокорейских властей «так бы и сделал».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын «выиграл партию» в противостоянии с США, заполучив ракету глобальной дальности.