Путин: Ким Чен Ын выиграл партию

Президент России Владимир Путин заявил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын «выиграл партию» в противостоянии с США, заполучив ракету глобальной дальности.

Путин назвал главу КНДР «грамотным и зрелым политиком», который, заполучив оружие, способное достигать любой точки территории вероятного противника, сейчас «заглаживает», успокаивает ситуацию, передает РИА «Новости».

Российский лидер подчеркнул, что решать корейскую проблему нужно только путем переговоров.

Надо убедить КНДР, что ее безопасность будет гарантирована без ядерного оружия, заявил Путин.

Ранее разведка США признала провал в ситуации с КНДР.