Крым стал российским еще в 1783 году; русские не раз защищали полуостров в кровопролитных сражениях – против Британии, Франции, Османской империи и нацистской Германии, напомнил преподаватель Военно-морского колледжа США в Ньюпорте Лайл Голдстайн в статье для журнала National Interest.

Голдстайн напоминает, что Великобритания и Франция ввязались в Крымскую войну (1853 –1856 годов) ради достижения той же цели, которую уже несколько десятилетий ставит перед собой НАТО: ради сдерживания предполагаемой «российской агрессии», передает РИА «Новости».

Между тем, как отмечает автор, угрозу безопасности Европы сейчас представляют главным образом миграционный кризис и терроризм, а не Россия.

Москва контролировала полуостров в течение долгого времени и едва ли откажется от него, поэтому нет смысла питать бесплодных надежд, уверен автор, выражая надежду на то, что знание истории поможет американским политикам остановить процесс «свободного падения» отношений России и США.

Ранее в воскресенье в Госдуме предложили частично отменить договор о сотрудничестве с Украиной в той части, где страны признают территориальные границы друг друга.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум о статусе автономии, более 96% участников которого высказались за вхождение региона в состав России.