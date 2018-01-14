Экскурсионный автобус со школьниками загорелся в Москве

Перевозивший школьников экскурсионный автобус загорелся в воскресенье на юго-востоке российской столицы, пострадавших нет, сообщил источник в экстренных службах столицы.

«Пожар возник в моторном отсеке экскурсионного автобуса, который перевозил 18 школьников из Лыткарино», – сказал источник РИА «Новости».

По его словам, ЧП произошло возле дома 187 на Волгоградском проспекте. Возгорание было оперативно ликвидировано на площади 2 квадратных метра, пострадавших нет.

18 детей в возрасте от 10 до 12 лет были самостоятельно отправлены к месту назначения – в «Московскую усадьбу Деда Мороза». Она находится в 600 метрах от места ЧП. Для обратной доставки детей запланирован резервный автобус.