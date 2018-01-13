На Российский центр науки и культуры в Киеве повесили цепи и замок

В субботу радикалы из организации «Черный комитет» обмотали цепью ворота Российского центра науки и культуры в Киеве и закрыли их на замок.

В пресс-службе управления полиции в Киеве РИА «Новости» сообщили, что инцидент произошел в субботу утром, на место выезжала охрана. Происшествие зарегистрировали в Едином журнале учета в районном управлении, добавили в полиции.

На странице «Черного комитета» в Facebook опубликовано видео того, как сторонники организации вешали замок на ворота Центра. В сообщении радикалов также говорится, что на здание учреждения они наклеили листовку с лозунгом «Смерть России!».

Это не первый подобный инцидент за последние дни. В прошлый раз на Российский центр науки и культуры в Киеве напали в рождественскую ночь. А позже радикалы заблокировали въезд в Киево-Печерскую лавру.