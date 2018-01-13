В список наследия ЮНЕСКО предложили внести русские пельмени

Русские пельмени следует внести в список нематериального наследия ЮНЕСКО, заявил первый зампред комитета Госдумы по регламенту и организации работы Александр Курдюмов.

С таким предложением Курдюмов выступил в ответ на инициативу президента Франции Эммануэля Макрона внести туда багет, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Это блюдо едят все русские. Все славяне, вся страна любит пельмени. Куда бы ни ехал российский человек – везде, во всей стране продаются пельмени», – отметил Курдюмов.

По его словам, с удовольствием едят российские пельмени и иностранцы. «Они за обе щеки употребляют их. Говорят: «Какие прекрасные пельмени!» – рассказал депутат.

«Я думаю, что пельмени – это наш замечательный российский продукт, который мы все дома делаем. Всеми семьями. Это у нас традиция такая», – добавил он.

Ранее Макрон предложил внести французский багет в список нематериального наследия ЮНЕСКО. «Багет – это повседневная жизнь французов, а хлеб – особая история, это ежедневное утро, полдень и вечер французов», – заявил лидер Франции, подчеркнув, что «французскому багету завидуют во всем мире».