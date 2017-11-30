Экс-главком ВМС Украины оценил успехи российской армии в Крыму

Россия, в отличие от Украины, «мощно» использовала возможности в военной сфере за три с половиной года –обновила в Крыму военно-техническую базу и создала межвидовую группировку войск в противовес странам НАТО в Восточной Европе, отметил бывший командующий ВМС Украины Сергей Гайдук.

Россия, по словам Гайдука, использовала период с 2014 по 2017 годы «для создания межвидовой группировки» и «защиты своих национальных интересов в черноморском регионе».

Отдельно бывший главком ВМС Украины подчеркнул появление в Крыму личного состава, имеющего опыт применения ракетного оружия в Сирии, и пополнение Черноморского флота России носителями управляемого оружия – подлодками, надводными кораблями, катерами, береговыми ракетными ударными комплексами, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «112 Украина».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма.

Командующий Военно-морскими силами ВС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко, в ответ на слова Владимира Путина, сказал, что этот вопрос будет рассматриваться «на высшем политическом уровне» Украины.

Глава украинского кабмина Владимир Гройсман в ответ предложил России вернуть Украине не только флот, но и сам полуостров.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможной передаче Украине военных кораблей, авиационной техники и бронетехники из Крыма.