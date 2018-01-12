При взрыве в Омске пострадала многодетная семья

В пятницу в жилой многоэтажке Омска произошел крупный взрыв, пострадали шесть человек, сообщили в региональном Минздраве.

«Шесть пострадавших, это все одна семья. Из них двое взрослых, мама и папа, трое семилетних детей (тройняшки) и один восьмилетний. Состояние всех пострадавших на данный момент оценивается как тяжелое, у одного из семилетних детей состояние наиболее тяжелое с угрозой жизни», – цитирует ТАСС пресс-службу Министерства здравоохранения Омской области.

Источник РИА «Новости» говорит, что пострадали семь человек. Все они с ожогами 1-2 степени доставляются в лечебные учреждения.

Источник «Интерфакса» сообщил, что подъезд дома, где произошел взрыв, остался целым, обрушения не произошло. По его словам, дом можно восстановить.

Ранее осведомленный источник сообщал, что взрыв газа произошел в доме №9 на улице 5-я Кордная. Пострадала конструкция здания, частично обвалились стена в соседний подъезд, обрушился балкон.

Напомним, в конце декабря в Омске произошел мощный взрыв газа, в результате ЧП разрушилась часть 10-этажного дома.