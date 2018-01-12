Захарова пошутила над введением Киевом биоконтроля на границе с Россией

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала введение Киевом нового порядка въезда российских граждан на Украину с 1 января 2018 года.

«Видимо (у киевских властей, – прим. ВЗГЛЯД), появились дополнительные средства, которые не нашлись, куда на Украине применить, то есть все остальные вопросы решили, а вот без отпечатков российских пальцев жизнь не мила», – цитирует Захарову ТАСС.

Напомним, 6 января пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что биометрический контроль на украинской границе с начала года прошли почти 15,5 тыс. россиян.

С 2018 года на Украине заработал биометрический контроль для иностранных граждан. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, ограничения на въезд на Украину будут напоминать реальный визовый режим.

Изначально Киев собирался вводить визовый режим с Россией, однако власти Украины признавали проблемы, которые возникнут из-за этого решения.