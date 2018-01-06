Биометрический контроль на границе с Украиной с 1 января прошли более 15 тыс. россиян

Биометрический контроль на украинской границе с начала года прошли почти 15,5 тыс. россиян, сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

Он также отметил, что в целом с начала года биометрический контроль прошли более 22,5 тыс. человек.

«Это граждане 70 стран, которые, согласно решению СНБО, должны проходить биометрический контроль. Из этих 22,5 тыс. почти 15,5 тыс. – граждане Российской Федерации», – цитирует его «Интерфакс».

1 января 2018 года на Украине заработал биометрический контроль для иностранных граждан.

При этом газета ВЗГЛЯД сообщала, что ограничения на въезд на Украину будут напоминать реальный визовый режим.

Изначально на Украине собирались вводить визовый режим с Россией, однако власти признавали проблемы, которые возникнут из-за этого решения.