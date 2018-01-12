Захарова отреагировала на рекомендации госдепа США не посещать Россию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что адресованные согражданам рекомендации госдепартамента США воздержаться от поездок в Россию культивируют «животный страх» у американцев.

«Что они под этим подразумевали – понять невозможно. На наш взгляд, это какое-то очередное ничем не подкрепленное утверждение, основная цель которого – придать очередной новый виток антироссийской истерике в США. Культировать настоящий, такой, знаете, животный страх у американцев перед Россией», – заявила Захарова, передает ТАСС.

Дипломат отметила, что рекомендации США, в которых в качестве потенциальной угрозы значится терроризм, «вызывают крайнее недоумение.



«Вопрос к гсдепу США: если исходить из этого критерия, а в даунтаун Нью-Йорка можно ездить? Ну, это же абсолютное, невозможнейшее лицемерие. Ведь эта же общая проблема: вспомните Великобританию, Францию, Испанию, Бельгию. Эти страны, в которых произошли страшные, массовые, менее массовые, но от этого не менее страшные теракты, почему-то госдеп нашел более безопасными», – возмутилась Захарова.

В среду госдеп представил новую систему предупреждения граждан о ситуации в других государствах мира для планирования путешествий. Страны разделили на четыре категории по возрастанию опасности для посещения. Госдеп рекомендует «пересмотреть» поездки в Россию из-за наличия в стране «особо опасных районов».