В НАТО прокомментировали задержание немецкой полицией американских гаубиц

Задержание полицией американских гаубиц, перевозимых польскими фурами по территории Германии с многочисленными нарушениями, не является проблемой, заявили в пресс-службе Североатлантического альянса.

В штаб-квартире НАТО происшествие название «простым нарушением норм перевозки», которое «не имеет отношения к НАТО» и работе организации «по развитию системы военных перевозок в Европе», передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что полиция Германии остановила шесть фур с американскими самоходными гаубицами. Водители не имели необходимых транспортных документов и специального разрешения, а сам груз не соответствовал габаритам и был слишком тяжелым.