Полиция Германии остановила фуры с американскими гаубицами

Шесть фур с американскими самоходными гаубицами остановлены немецкой полицией, сообщают СМИ.

Доставить гаубицы M109 в Германию должна была польская транспортно-экспедиционная компания. Рядом с границей на автобане под городом Баутцен полиция обратила внимание на фуры, отправив их на стоянку, передает ТАСС со ссылкой на Bild.

Выяснилось, что у водителей не было необходимых транспортных документов и специального разрешения. Сами водители нарушили режим труда и отдыха. Кроме того, груз не соответствовал габаритам и был слишком тяжел – каждый из прицепов был перегружен в среднем на 16 тонн. У фур не было машин сопровождения.

Фурам запретили двигаться дальше до устранения нарушений. Ситуацией занимается местная служба дорожных штрафов.

Напомним, немецкие СМИ сообщали, что жители бывшего ГДР относятся к военным из США скептически и с «нескрываемым антиамериканизмом».