Трамп «продал» Норвегии несуществующий самолет

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции с премьером Норвегии Эрной Сульберг заявил, что Вашингтон продал этой стране самолет, существующий лишь в компьютерной игре.

«В ноябре мы начали поставлять истребители F-52 и F-35», – передает РИА «Новости» слова Трампа. Американский лидер при этом гордо заявил, что сумма сделки составила 10 млрд долларов, но забыл о том, что F-52 существует лишь в компьютерной игре Call of Duty: Advanced Warfare.

Вполне вероятно, что 52 – это количество F-35, проданных Норвегии.

Очевидно, Трамп неправильно прочитал запись о том, что США должны поставить Норвегии 52 самолета F-35.

Пользователи Сети не оставили оговорку Трампа без внимания и начали строить предположения относительно внешнего вида «новейшего самолета».

Trump just said we are selling F-52s to Norway. Here's an exclusive look at this new exciting aircraft. #f52 #stablegenius pic.twitter.com/OsN6kXNyar — UnfairUnbalanced (@unfairunbalancd) 10 января 2018 г.

Напомним, ранее Трамп перепутал двух корреспонденток-блондинок на пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте и придумал новую африканскую страну.