Путин рассказал об отдыхе в Сибири на новогодних праздниках

Президент России Владимир Путин в четверг рассказал о том, где любит проводить праздники.

«Я все праздники провожу в России и меня никуда не тянет», – заявил Путин, передает РИА «Новости».

«В новогодние праздники я был дома, а потом на пару дней ездил в Сибирь. Там действительно был мороз – минус 33, но мне это нравится», – сказал Путин на встрече с главными редакторами российских печатных СМИ и информагентств.

Путин известен своей любовью к отдыху на реках Тувы, где его сопровождает уроженец тех мест министр обороны Сергей Шойгу.