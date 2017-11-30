Опубликовано видео со случайно сжегшим БТР солдатом

В интернете появился видеоролик после пожара с участием рядового Сергея Мережникова, сжегшего БТР-82 и другое вооружение на сумму более 28 млн рублей.

Ролик, по всей видимости, был снят сразу после инцидента. Сослуживцы рядового интересуются, как произошел пожар, и предлагают ему любыми способами потушить дымящийся РПГ, который военный держит в руках. Видео опубликовано на YouTube (внимание, присутствует ненормативная лексика).

В сентябре СМИ сообщали, что Астраханский гарнизонный военный суд назначил Мережникову шесть месяцев службы в дисциплинарной воинской части.

Рядовой случайно сжег БТР-82 во время учений в мае 2017 года. Причиной пожара стала попытка Мережникова разогреть консервы на костре. Огонь перекинулся на маскировку БТР, состоящую из сухой травы и брезента.