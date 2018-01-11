На конкурс «Хочу делать добро» поступило более 3 тыс. заявок

Более 3,3 тыс. заявок от добровольческих социальных проектов получили организаторы конкурса социальных инициатив «Хочу делать добро».

«Первый этап всероссийского конкурса для развития волонтерства «Хочу делать добро» подошел к концу. 10 января завершился прием заявок. Всего с 17 октября 2017 года на конкурс поступило 3320 заявок», – передает ТАСС сообщение оргкомитета конкурса.

Как рассказал председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев, наиболее активными регионами по итогам подачи заявок на конкурс оказались Московская область (121 проект), Москва (85 проектов) и Республика Крым (80).

До 15 января будет проходить голосование в интернете, по его итогам в финал выйдет 400 проектов. В настоящий лидирует проект «Дети Красноярска - в безопасности. Академия детской безопасности «Умка», помогающая школьниками не потеряться и не стать жертвой похищения.

Большой отклик получили проекты «Создание условий для развития физического и духовного здоровья обучающихся Западнодвинского технологического колледжа им. И.А. Ковалева», пропагандирующий здоровый образ жизни среди молодежи и «Педагогическое волонтерство», позволяющий студентам младших курсов проходить практику в школах, где учатся дети с ограниченными возможностями здоровья.

«Уже в феврале эксперты определят победителей, которых будет около 150. При этом победители смогут рассчитывать на денежные гранты в размере до 300 тыс. рублей. Презентация проектов победителей состоится в рамках окружного форума «Доброволец России: СФО» 23-26 февраля», – рассказали в оргкомитете конкурса.