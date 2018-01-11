NASA показало круговую панораму из центра Млечного Пути

NASA опубликовало видео в формате 360 градусов, которое позволяет совершить прогулку по центру Млечного Пути.

При создании проекта использовались данные обсерватории «Чандра» и других телескопов, передает РИА «Новости». Он позволяет наблюдателю самостоятельно исследовать звезды и сверхмассивную черную дыру в центре Галактики.

По сообщению NASA, человечество физически не способно достичь центра Млечного Пути, поэтому исследователи изучают этот район космоса только благодаря телескопам, принимающих как видимый свет, так и рентгеновское и инфракрасное излучения.

Напомним, американское космическое агентство опубликовало фотографии, ставшие наиболее популярными среди подписчиков NASA в Instagram в 2017 году.