НАСА показало лучшие фотографии уходящего года

Американское космическое агентство опубликовало фотографии, ставшие наиболее популярными среди подписчиков NASA в Instagram в 2017 году.

Фотографии представлены в видеозаписи, опубликованной на YouTube. В списке оказались 10 снимков, которые больше всего понравились подписчикам в соцсети.

Лидером рейтинга стало солнечное затмение, запечатленное над озером Каскейд. На второй строчке – затмение с Луной, «поглощающей» Солнце. Третьей в списке оказалась фотография ночной Земли. Автором последнего снимка был астронавт НАСА Марк Томас Ванде Хейем, он сделал его с борта Международной космической станции.

Ранее НАСА опубликовало снимок бриллиантовой «звездной смерти», расположенной в туманности Тухлое яйцо.