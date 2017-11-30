В Подмосковье обнаружено послание Богу, заметное из космоса

На картах Google Maps появилась надпись: «Господи, помоги России».

Объект обозначается, как «туристический», сообщают авторы Telegram-канала «Код Дурова». Они обнаружили, что на поле, расположенном рядом с селом Рождествено в районе Митино, сделана огромная надпись «Господи, помоги России», которую видно из космоса.

В комментариях пользователи пишут, что это место «лучше, чем скучный лес Голливуда в США. И это нужно обязательно увидеть». Авторы канала отмечают, что в прикрепленных фотографиях можно увидеть снимки канавы и вид на Митино.

Добавим, что надпись могли сделать активисты, выступающие против строительства недвижимости в долине реки Сходня.

Надпись сооружена местным активистом в апреле 2016 года после исчезновения первой надписи «Путин, помоги Сходне» в связи с началом строительства жилого комплекса, сообщает сайт WikiMapia.