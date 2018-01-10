ВМФ прекратил принимать корабли с допуском погрешности

В отличие от прошлых лет ВМФ России принимает от промышленности корабли, в том числе атомные подлодки, без каких-либо технических погрешностей, так как они должны сразу соответствовать заложенным параметрам, заявил главком ВМФ Владимир Королев в интервью журналу «Завод» предприятия «Севмаш».

«Сегодня отношение к процессу приемки атомных подводных лодок от промышленности совершенно другое, чем 10-15 лет назад», – цитирует Королева РИА «Новости».

Главком подчеркнул, что в настоящее время «корабли принимаются практически без всяких допусков и должны изначально строго соответствовать всем тем тактико-техническим характеристикам, которые были заложены в расчетно-конструкторской документации».

«На этапе приема это наша главная задача», – акцентировал внимание Королев.

Главком ВМФ также отметил, что этот подход себя полностью оправдывает, добавив, что для строительства атомных подлодок с высоким качеством, нужно иметь развитую фундаментальную и прикладную науку, хорошую профессиональную базу конструкторских бюро, отлаженную кооперацию сотен предприятий и подготовку к технологическому процессу.

«За всем этим стоит колоссальнейший труд. Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России утвердил «Севмаш» головным предприятием, которое занимается атомным подводным кораблестроением», – напомнил Владимир Королев.

Он также заявил, что «ни у кого не вызывает сомнений компетентность этой верфи, и сегодня «Севмаш» стоит на одной из первых позиций в мире в атомном подводном кораблестроении».

«Конечно, в процессе строительства есть рабочие нюансы, но они неизбежны в связи с трудоемкостью и сложностью решаемой задачи», – сообщил главком ВМФ.

В июне 2017 года сообщалось, что Минобороны планирует максимально подготовиться к строительству новых субмарин. Отмечалось, что подготовка плана по переходу на производство новых лодок позволит избежать некоторых ошибок прошлых лет, когда заложенные в контракты параметры не соблюдались, а стоимость строительства лодки постоянно увеличивалось.