В Татарстане обнаружили пропавшую лыжницу с 11 ножевыми ранениями

Следователи выясняют обстоятельства убийства женщины, ушедшей на лыжную прогулку с одной из баз в Нижнекамском районе Татарстана, сообщили в региональном СК.

Как говорится в сообщении на сайте ведомства, в ночь на 10 января в поселке Красный Ключ Нижнекамского района Татарстана на территории базы «Алнаш» было обнаружено тело 28-летней женщины с 11 ножевыми ранениями головы и шеи. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По версии следствия, накануне женщина с супругом и сыном приехала на базу, чтобы покататься на лыжах, около 14 часов она вышла на лыжню, в 17 часов супруг, обеспокоенный долгим отсутствием женщины, обратился в правоохранительные органы.

В итоге тело женщины ночью обнаружили волонтеры.

В настоящее время продолжается осмотр места происшествия, решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.

Напомним, ранее Верховный суд Татарстана приговорил членов лениногорской банды «Братва» к длительным срокам заключения, признав их виновными в серии тяжких преступлений.