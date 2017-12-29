ВС Татарстана приговорил членов банды «Братва»

Верховный суд Татарстана приговорил членов лениногорской банды «Братва» к длительным срокам заключения, признав их виновными в серии тяжких преступлений.

По сообщению прокуратуры Татарстана, в зависимости от роли и степени участия 15 членов банды обвинены, в частности, в убийстве, вымогательстве, принуждении к отказу от сделки под угрозой насилия, причинении тяжкого вреда здоровью, хулиганстве, повреждении чужого имущества, передает «Интерфакс».

В суде было установлено, на протяжении двух лет банда, созданная в 2012 году Максимом Ионовым, нападала на граждан, «в том числе участников противоборствующей им группировки «Спортсмены», а также вымогали деньги или принуждала отказаться от определенных сделок предпринимателей города

Главарь банды Ионов получил 21 год лишения свободы в колонии строгого режима, 11 членов группировки проведут в местах лишения свободы от 8 до 19 лет.

Еще двое членов банды получили условный срок, одному из «Братвы» суд назначил штраф.

Напомним, ранее главарь крупного организованного преступного сообщества «29 комплекс» Рузаль Асадуллин был осужден в Татарстане на 24 с половиной года тюрьмы за убийство, бандитизм и организацию преступной группировки.