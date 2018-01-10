Чиновникам разрешили не декларировать криптовалюту

Министерство труда и социальной защиты опубликовало документ, в котором говорится, что госслужащие могут не декларировать сведения о наличии виртуальных валют.

Формой справки не предусматривается указание товаров и услуг, полученных в натуральной форме, а также виртуальных валют, говорится в документе на сайте ведомства.

Сведения о доходах, расходах и имуществе за 2017 год предоставляют лица, занимающие госдолжности, государственные должности субъектов, муниципальные должности.

Также обязаны предоставить сведения о доходах работники госкорпораций, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и так далее.