Кабмин утвердил правила господдержки семей с детьми

Правительство России утвердило правила выдачи субсидий на возмещение недополученных доходов по ипотечным кредитам семьям с двумя и тремя детьми.

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства, постановлением утверждены правила предоставления субсидий российским кредитным организациям и АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования» на возмещение недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам, которые предоставлены гражданам, имеющим детей.

Согласно этим правилам, субсидирование ставки до уровня 6% в течение трёх или пяти лет при рождении с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года соответственно второго или третьего ребёнка у заёмщиков, которые возьмут кредит или рефинансируют действующий кредит на покупку жилья на первичном рынке.

По мнению авторов документа, новые правила позволят выдать гражданам, родившим второго и третьего ребенка, до 600 млрд рублей кредитов с пониженной ставкой.

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