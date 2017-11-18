Сколько стоит поставить на ноги собственного ребенка

Экономисты либеральной школы обожают наставлять: государство должно меньше тратить на социальные статьи (включая и те, что связаны с детьми), а рынок сам решит все проблемы.

Что же в самом деле предложит рынок, например, жителям столицы, если им придется оплачивать детский сад, а после – в немалой мере – школу, если вместо помощи родственников в формате забрать-привести будет платная няня с педагогическим дипломом, а государственную поликлинику заменит специальная страховка?

Какие расходы будут нести родители на одного ребенка? Ответ мы недавно получили.

Если представить, что обстоятельства принудили родителей нести все расходы на ребенка по коммерческому стандарту, сумма будет очень значительной. Она едва ли окажется подъемной для среднего потребительского класса или граждан с более скромным достатком.

Недавно Институт глобализации и социальных движений рассчитал, что по сходной схеме московские семьи верхнего слоя среднего класса тратят на ребенка от 134,7 до 188 тысяч рублей. И это в месяц! Конечно, сюда входит много избыточных расходов. Но есть и то, что либералы настоятельно хотят переложить с казны на рынок.

Наш доклад «Дитя среднего класса: расходы на ребенка в семье верхнего слоя среднего класса в Москве» показывает: детский сад (с языковым уклоном и хорошими логопедами) может пожирать до 40 тысяч рублей в месяц, а дополнительная страховка и лекарства (без серьезных случаев заболевания) будут стоить семье восемь тысяч ежемесячно. Это все на одного ребенка!

Няня – это еще 25 тысяч рублей в месяц; ее полный оклад сейчас 40 тысяч рублей. А если за школу в более старшем возрасте нужно будет доплачивать, так как она дает «элитные знания», а также семье придется тратиться на репетиторов по ЕГЭ, то это влетит более чем в 30 тысяч рублей в месяц. Даже по самым скромным подсчетам выходит много.

Мы не привыкли считать, сколько стоит аренда или выплата в ипотеку цены комнаты ребенка. Ему ведь нужна комната? Если это часть трехкомнатной квартиры в «хорошем районе Москвы», то это может быть более 30 тысяч рублей в месяц.

В докладе расчет сделан для семьи верхнего слоя среднего класса. Это немногочисленный (до 4,5%) слой общества. И он реально, пусть и не без скрипа, способен нести все эти расходы, включая отличное питание для ребенка (не самая ощутимая статья). Он в состоянии оплачивать покупки модных гаджетов, одежды известных брендов, постоянные выходы в кафе и рестораны. Ему по карману ежегодный отдых на море порядка 30 дней.

При таком комплексе затрат ребенок обходится родителям в названную немалую сумму.

Дети – это дорого, если только, подобно цыганам, не заставлять их попрошайничать на железнодорожных станциях и рынках. Дети – это дорого, если только родители в самом деле хотят поставить их на ноги, дать им хорошее образование и все необходимое для роста и развития.

Потому без государственной поддержки семьям сейчас никак нельзя, и либеральным проповедникам чистого рынка стоило бы в своих проповедях называть конкретные цифры. Делать они этого, конечно, не станут. Однако критиковать социальное государство с позиций «чистого рынка» им будет сложнее.

При этом мы должны понимать: тотальная коммерциализация социальной сферы грозит обвалом рождаемости, что с точки зрения воспроизводства общества и его трудовых возможностей означает катастрофу. Не имея перспективы обеспечить детям условия развития, поставить их на ноги, многие семьи предпочтут обойтись без них.

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Современное общество таково, что без системы государственных детских садов и школ, без общенациональной бесплатной медицины и даже без поддержки граждан в покупке жилья невозможно ожидать высокой рождаемости. А главное – не будет воспроизводства того самого работника, носителя определенного сознания, с готовностью учиться и пробовать себя в новых сферах труда.

В результате доля работников с предельно низкой базовой подготовкой в нашей стране возрастет в тот момент, когда экономика потребует умения понимать новую технику – налаживать электронные устройства и роботов, изучать документацию, конструировать и внедрять машины.

Потому вопрос расходов на ребенка – это не вопрос рождаемости как таковой. Речь идет о сохранении и развитии формирующих личность, защищающих жизнь и здоровье ребенка институтов. Родителям же в этой ситуации более всего нужно снять жилищную проблему, которая стоит крайне остро для множества семей.

В этом плане недавнее обещание президента России продлить программу материнского капитала до 2021 года (а не закрыть ее, как хотели некоторые либеральные экономы) и дополнить полуторагодичными ежемесячными выплатами при рождении первого ребенка – это хорошая новость.

С точки зрения рождаемости и формирования нового поколения сейчас крайне важно сделать две вещи: сохранить государственную социальную систему и дать семьям дополнительные средства, чтобы они смогли завести и поставить на ноги своих детей.