В России платят слишком много налогов

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18 января, пятница  |  Последнее обновление — 19:05  |  vz.ru
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России удалось рекордно заработать на экспорте

Российская экономика идет на очередной рекордФото: Александр Николаев/Интерпресс/ТАСС
Негативный внешний фон, санкции и торговые войны, кажется, делают российскую экономику еще сильнее. Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ достигнет в 2018 году самого высокого значения за все время наблюдения. Это следствие резкого роста положительного торгового баланса, который тоже может побить прошлый рекорд. Чем объясняются такие успехи России?  Подробности...
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Стыд за развал СССР не удастся использовать для уничтожения России

Беспризорники, Москва, 1990-еФото: Мараева Ольга/Фотохроника ТАСС
Опрос общественного мнения выявил то, чего больше всего стыдятся и чем гордятся наши граждане. И если с темами для гордости почти все понятно, то насчет поводов для стыда все сложнее. И уж тем более манипулятивным представляется толкование результатов опросов в духе «гордятся прошлым, стыдятся настоящего».  Подробности...
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Почему в Краснодарском крае самые скандальные судьи

Скандал с судьей Крикоровым стал последним в целой серии подобных случаев в Краснодарском краеФото: кадр из видео
Очередной судебный скандал произошел в России – и вновь оказался связан с одним и тем же регионом, Краснодарским краем. Если верить новостной картине, здесь живут самые скандальные служители Фемиды в стране. Почему именно Краснодарский край порождает такое явление? Подробности...
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Зачем Асад объявил Сирию жертвой православного раскола

Мы видим попытки разделения православной церкви и на нашей земле, пожаловался Башар Асад Фото: Sana Sana/Reuters
Президент мусульманской Сирии Башар Асад озаботился православным расколом на Украине. Более того, дал понять, что его страна на очереди: там готовят еще один раскол – удар по поддержавшему Москву антиохийскому патриарху. Противодействовать этому сирийцы надеются совместно с русскими. Однако Асад лукавит: параллели с украинским расколом нужно искать в другом месте. Подробности...
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Эксперты объяснили столкновение двух Су-34

Су-34 всегда был надежной машиной, и инцидент над Татарским проливом не опровергает подобные утвержденияФото: Владислав Белогруд/Интерпресс/ТАСС
Над Японским морем во время учений столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России. Один самолет вернулся на базу, другой разбился, но его экипаж успешно катапультировался и был спасен. Случаи столкновения боевых самолетов в воздухе довольно редки. Почему в этот раз Су-34 не смогли разойтись в просторах неба? Подробности...
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В России платят слишком много налогов

Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества
Фискальное давление на граждан необходимо снижать. Ведь налоги у нас де-факто регрессивные: чем человек беднее и чем порядочнее относится к государству, тем больше платит и теряет. Обычный работник офшорами не пользуется. Подробности...
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Новые чиновники не отличаются от советских продавщиц

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Версальский «мир», или Где рождаются Гитлеры?

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          Василий Колташов

          В России платят слишком много налогов

          Василий Колташов
          руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества
          		 18 января 2019, 18:20

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          Есть такое понятие «идеальный россиянин». Это не моральная характеристика, не похвала и не идеологическая конструкция, это тот гражданин, который исправно платит налоги. То есть содержит многочисленные государственные службы. А сколько всего налогов он платит? На первый взгляд немного – 13% подоходного. В Европе ставки куда более угрожающие. Скажем, во Франции максимальная ставка целых 45%, хотя не так давно действовал и сверхналог на сверхбогатых: он подразумевал, что если француз зарабатывает свыше миллиона евро, то отдает в казну 75%.

          Даже Депардье от французских налогов убежал. Слышны голоса: у нас все так хорошо, что налоги надо поднять! Однако не спишите радоваться. Вегетарианскими цифрами российского подоходного налога общая фискальная нагрузка в нашей стране не исчерпывается.

          Начнем, пожалуй, с того, что часть россиян как может уклоняются от уплаты прямых налогов и налога с заработной платы. Тому есть веские причины. Да, 13% мы должны отдавать с заработной платы, но еще 30% уходит на социальные платежи. Если их сложить, это уже добрых 43%. Сопоставимо с европейскими показателями. Пусть сами люди этих денег не видят – уплачивает работодатель, но эти суммы могли бы быть в их кошельках. Значит, «вчерную» можно получать больше. Соблазнительно.

          Так выходит, что 90% наших соотечественников все заработанное тратят на различные потребительские товары. Откладывают мало, на образование тратят еще меньше. А тут им приходится платить 20% НДС (с 1 января наступившего года, раньше 18%). То есть повторно облагаются уже полученные в виде зарплат деньги. Подчеркнем еще раз: россияне тратят на потребтовары почти все заработанное, а значит, их зарплаты облагаются налогом еще раз при каждой конкретной покупке.

          Сюда следует добавить налог на имущество физических лиц, налог пока небольшой, но устойчиво возрастающий. И если в семье идеальных граждан имеется автомобиль, то это налог с него, и дорожный сбор, и акциз на топливо - все это еще больше увеличивает долю, отданную государству в виде налогов или околоналогов. Сколько всего выходит? 60–70%, по самым скромным подсчетам.

          Фото: Максим Стулов/«Ведомости»/ТАСС

          Однако существует еще налог с продажи жилья. Отдав кучу денег, наш идеальный россиянин наконец берет кредит. Продает старую однокомнатную квартиру и покупает желанную «двушку». С вырученных при продаже старого жилья денег он снова уплачивает налог...

          Различных сборов так много, что они представляют проблему не только с точки зрения жизни простых людей, но и с точки зрения экономики в целом. Впрочем, эта проблема была всегда. Просто после второй волны кризиса 2014–2016 годов она еще больше обнажилась. Появились новые «поборы». Все это нагружает потребителя и уменьшает его возможности. А если человек не покупает товаров, то экономика их не производит. Зачем производить впустую? Хозяйственная жизнь государства замирает.

          Тревожные сигналы уже есть. Так, по данным «Ромир», расходы россиян в декабре 2018 года, очищенные от инфляции, оказались самыми низкими за последние четыре года. Если ничего не менять, то налоговое давление на спрос будет мешать росту экономики даже при значительном улучшении мировой конъюнктуры. Налоги так велики, что серьезно мешают развитию внутреннего потребления, а заодно и замещению импорта.

          Фискальное давление на граждан необходимо снижать. Ведь налоги у нас де-факто регрессивные: чем человек беднее и чем порядочнее относится к государству, тем больше платит и теряет. Богатый и успешный человек – условный миниолигарх или топ-менеджер – не станет платить 13% с бешеной зарплаты, а грамотным образом эти выплаты «оптимизирует». Для этого есть масса легальных инструментов. Обычный работник офшорами не пользуется.

          Теперь сравним этот расклад с той же Францией, где предельная ставка, как мы сказали в самом начале, 45%. Но это для сумм свыше 150 тысяч евро в год! Зато доход в 5000 евро в год не облагается вовсе. Если зарабатываешь 10 тысяч – платишь уже 5,5%, 20 тысяч – 14%, 50 тысяч – 30%. Вот и выходит, что для приближения к европейским стандартам налоги нам надо не поднимать, а опускать. Минимальный не облагаемый налогом доход мог бы составить 40–50 тысяч рублей в месяц. А дальше – плавное повышение.

          В число мер по разгрузке россиян от налогов можно включить отмену налога на жилье и замену его налогом на простаивающую недвижимость (на квартиры и дачи «про запас»), так как она выведена из оборота и только способствует росту цен на жилье. Очевидно, стоит отменить любые сборы с граждан в пользу государственных органов за оказанные услуги. Это разгрузит население, а значит, люди станут больше тратить, а экономика – больше производить. И все будут в выигрыше.

          Только уменьшив налоги, государство может ожидать от граждан финансового доверия. Пока же они продолжают сетовать на избыток налогов. Сетования эти справедливы.


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