Золото приходит на смену американскому доллару

Взгляд
23 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 19:28  |  vz.ru
Разделы

Как Газпрому удалось повернуть «Турецкий поток» в Болгарию

«Южный поток» восстает из пепла в новом видеФото: gazprom.com
Газпром, судя по всему, определился с маршрутом для второй нитки «Турецкого потока» по европейской территории. Он практически повторяет путь закрытого четыре года назад «Южного потока». Однако на этот раз шансы довести дело до конца серьезно возросли. Как Газпром намерен перехитрить Еврокомиссию с помощью ее же собственных правил? Подробности...
Перейти а раздел…

Два курильских острова имеют особое значение для безопасности России

Старые укрепления Южных Курил, конечно, уже не имеют военного значения, но сами острова в этом смысле по-прежнему важныФото: Alexandr Liskin/Russian Look/Global Look Press
Претензии Японии на российские Южные Курилы важны не только с политической точки зрения. Президент Путин недаром подчеркивает одно из важнейших условий переговоров – чтобы в случае, если эти острова будут переданы Японии, на них не появились американские военные базы. Почему для России это критически важно и какие острова в данном случае важнее других? Подробности...
Перейти а раздел…

Москвичи запретили собирать деньги для бездомных

Бомжи порой одним своим видом невольно провоцируют конфликты в обществеФото: Павел Лисицын/РИА «Новости»
Гражданские активисты одного из районов Москвы выступили против сбора денег в пользу бездомных. В ответ представители благотворительных организаций обвинили жителей в фашизме и призвали мэра Собянина снести «уродливый Савеловский район», где проживают активисты. Подробности...
Перейти а раздел…

Торговая война с Китаем разоряет Америку

Американские фермеры еще не проклинают Трампа, но уже близки к этомуФото: Jim Young/Reuters
Рекордный урожай, собранный в США этим летом, стало некуда продавать. Таким оказался результат торговой войны, которую президент Трамп затеял с Китаем. А самое парадоксальное, что первыми жертвами этой войны оказались те самые люди, благодаря которым Трамп пришел к власти – американские фермеры. Сельское хозяйство США стоит перед угрозой колоссального кризиса. Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

Золото приходит на смену американскому доллару

Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества
По данным Всемирного золотого совета (WGC), в ходе трех минувших месяцев закупки золота увеличились на 22% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В тоннах это 148,4. Центральные банки буквально сметают золото. Подробности...

Почему Кант побеждает русских полководцев

Андрей Колесник, Ветеран спецназа ВМФ, депутат Государственной думы VI созыва, депутат Калининградской областной думы
Те обычные немецкие обыватели, бюргеры, с которыми я в последнее время общался – они и сами не слишком-то и помнят, кто такой Кант. Так неужели жители Калининграда хотят быть более немцами, чем сами немцы? Подробности...

Методичка по распознаванию «фашиста» в собеседнике

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Достаточно заподозрить моральную несостоятельность собеседника – и все сказанное им можно перетолковать в каком угодно смысле. В итоге вы достигнете идеала – совместив осуждение другого и обретение чувства собственного морального превосходства. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как пропаганда заставляет поверить в «японские Курилы»

    Обсуждение: 5 комментариев

    Кто и как хочет остановить «Северный поток – 2»

    Крупнейшие учения НАТО не напугали, а насмешили

    Обсуждение: 4 комментария
      Перейти а раздел…

      Опубликованы кадры с места гибели в Сирии летчика Олега Пешкова

      Следственный комитет России опубликовал фото и видео с места гибели летчика Су-24М Олега Пешкова и вертолета спасательной группы в Сирии в 2015 году. На них запечатлены обломки воздушных судов и позиции террористов, с которых они вели огонь по российским военным
      Подробности...

      В РЖД показали новые плацкартные вагоны

      Российская студия представила новые вагоны с зонами персонального комфорта, созданные на базе общих и плацкартных. Согласно задумке, пространство должно отвечать всем запросам пассажиров. Внутри вагонов появится возможность отгородиться от соседей. В эксплуатации новые вагоны появятся в 2019 году
      Подробности...
      Обсуждение: 6 комментариев

      В Калифорнии произошел самый разрушительный за историю штата пожар

      Самый разрушительный за всю историю штата Калифорния лесной пожар охватил почти 45 тыс. га. Пламя уничтожило несколько тысяч строений, эвакуированы более 300 тыс. человек, в округе Лос-Анджелес – 170 тысяч. Погибли более трех десятков человек, о судьбе 228 ничего не известно
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Британии разъяснили, будет ли Россия наносить ядерный удар первой
          Президент оценил новый формат заседания президиума ГоссоветаМинобороны предложило порядок применения оружия по угнанным самолетамСтало известно об уничтожении судна с беженцами израильской подлодкойЭкс-начальник управления Минобороны арестован
          Патрушев раскрыл содержание переговоров с БолтономМИД: Кто не слушает Лаврова, будет слушать ШойгуВрачу роддома в Калининграде предъявлено обвинение из-за смерти младенцаПассажир рейса из Москвы попытался открыть дверь самолета на высоте 10 км
          В США начали разработку маломощных ядерных ракетВ Праге обвинили Россию в желании «уничтожить» ЧехиюВ Петербурге задержан мужчина за закрашивание блокадной надписиШнуров объяснил отказ от выступлений на Украине

          Главная тема


          Кто возглавит новую украинскую церковь

          вопрос дня


          Что за корзину использовал спецназ ФСО для переброски из Кремля под вертолетом?

          армия и вооружения


          Американские СМИ рассказали о разработке в России гиперзвуковых пуль

          «беспринципный мальчуган»


          Плющенко язвительно отозвался о катавшемся на корпоративе Ягудине

          Видео

          малочисленные народы


          Поморам предложено предоставить в России особый статус

          обоснованное сомнение


          Почему главная версия убийства Кеннеди вызывает сомнения

          кто виноват


          Потеря ПД-50 спровоцирована «реформами Сердюкова»

          Курильские острова


          Почему никто не сможет помешать Путину заключить мирный договор с Японией

          подозрительные детали


          История с «убитым врачами младенцем» имеет сразу несколько странностей

          Мировой жандарм


          Кирилл Бенедиктов: В Интерполе против России Вашингтон вел грязную игру

          «Танковый бой»


          Виктор Сокирко: Российский Т-14 «Армата» против американского М1А2 Abrams

          «Гражданская война»


          Ирина Алкснис: В чем польза исторических схваток белых с красными

          на ваш взгляд


          Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?


          Василий Колташов

          Золото приходит на смену американскому доллару

          Василий Колташов
          руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества
          		 23 ноября 2018, 17:45

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Центральные банки различных государств наращивают в последние годы золотые запасы. Этим путем идет и Россия. Почему это происходит? К чему готовит мир такая политика, как это касается американского доллара?

          Доверие к доллару было признаком двух экономических эпох. Американская валюта держала позицию главного расчетного и резервного средства в мире все 1950–1960-е годы. «Отвязка» доллара от золота и его девальвация 1971 года впервые создали кризис денежной гегемонии США. Однако за кризисным периодом 1970-х последовал экономический подъем эпохи неолиберальной глобализации 1982–2008 годов. Здесь доллар снова укрепил позиции, а в уместности его «отвязки» от золота, кажется, никто не сомневался. Во всяком случае экономисты-консерваторы, указывавшие на необеспеченность американской валюты, вызывали насмешки у либеральных экономистов.

          Доллар был обеспечен всей мировой торговлей, товарами, на которые можно было обменять зеленые бумажки. Это естественное товарное обеспечение делало бессмысленным золотой стандарт, а тем более размен банкнот на золото. Всему миру было нужно надежное платежное средство и валюта для сбережений, которая не была бы подвержена инфляции.

          США сделали все возможное для продвижения своей валюты и устранения угрозы со стороны золота, так как любая страна в прошлом имела деньги из ценных металлов и бумажные банкноты.

          В России конца XIX века имелся золотой рубль, курс которого был стабилен. Правительства старались сохранять равновесие между бумажным денежным знаком и денежной единицей из ценного металла. В 1960-е годы разменять доллары на золото можно было лишь государствам, чем и воспользовались в 1965–1968 годах власти Франции: президент Шарль де Голль произвел свой знаменитый размен.

          Фото: perschfoto/DPA/ТАСС

          В 1970-е годы власти США отчаянно боролись с инфляцией, подрывавшей доверие к доллару. Достичь этого удалось повышением ставок ФРС. В дальнейшем де-факто в рамках Вашингтонского консенсуса они сумели продвинуть свою стабильную валюту, и спрос на нее начал работать на ее укрепление еще больше.

          Рост мировой экономики увеличил его, и предложение денег стало весьма выгодным для американской элиты делом. Проблема лишь в том, что рост мировой экономики снизил долю американского рынка в мировом потреблении и это породило разговоры о необходимости уменьшения использования доллара.

          В 2008 году пришел мировой кризис. Возможность краха американской финансовой системы так всех напугала, что эти разговоры так и остались разговорами, несмотря на ослабление доллара.

          В 2013–2016 годах мировую экономику накрыла вторая волна кризиса. Больше всего она ударила по экономикам БРИКС и «развивающимся рынкам». В этот момент США изменили свою политику на более жесткую в отношении новых центров капитализма: главными врагами оказались Россия и Китай. Вашингтон рассчитывал вернуть их в положение послушной периферии, безропотный источник ресурсов для решения проблем своей экономики. Однако давление дало совсем не тот эффект.

          Одним из поднятых в итоге вопросов стал вопрос о долларе, который так долго продвигался, и золоте, которое так долго отодвигалось, что даже население большинства стран было приучено покупать доллары, а не золотые монеты и слитки (тут действовали репрессивные налоги и иные ограничения).

          В 2014–2018 годах то, что раньше казалось средством спасения мировой (американской) финансовой системы, стало проблемой. Начался разворот к золоту, тем более что власти разных стран вспомнили: золото может быть средством платежа вне зависимости от желаний США.

          Основанный на доверии к неким якобы незыблемым правилам «свободной торговли» мировой консенсус рухнул. Ускорился рост золотых запасов. На 1 октября 2018 года, по данным ЦБ РФ и МВФ, США имели 8133,5 т. За ними следовали: Германия – 3371 т, Италия – 2451,8 т, Франция – 2436 т. Золотой запас России составлял 2036,3 т, а вырос он с 401,5 т в начале 2007 года. Сейчас страна на пятой позиции в мире; только за третий квартал 2018 года ею приобретено на мировом рынке 92,2 т золота.

          За Россией следует Китай со 1842,6 т золотого запаса, за ним Швейцария со 1040 т, Япония со 765,2 т и Нидерланды с 612,5 т золота. Десятку лидеров замыкает Турция, у нее 568 т желтого металла.

          Рост золотого запаса России сопровождался сбрасыванием американских бумаг, по прежним заявлениям либеральных экономистов – самого надежного помещения средств. Российские вложения в долговые бумаги США с 176 млрд долларов в 2010 году уменьшились к осени 2018 года до 14 млрд долларов. Подобные изменения происходят и с вложениями многих других стран, хотя размещение американских облигаций пока не вызвало больших проблем.

          Но вот что важно: по данным Всемирного золотого совета (WGC), в ходе трех минувших месяцев закупки золота увеличились на 22% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года; в тоннах это 148,4. Центральные банки буквально сметают золото, которое, если так пойдет дальше, станет основой для расчетов по торговым операциям (физическое золото будет при таком сценарии перемещаться минимально), а доллару и другим «лидерам торговли» придется тесниться.

          Золото является безопасным инструментом, так как власти США не могут повлиять на него своими санкциями. Но оно еще обладает стоимостью. Оно ценно само по себе, чего никак нельзя сказать о долларе или евро. Потому нет ничего удивительного в том, что спрос на физическое золото возрастает.

          Этот процесс нельзя отделять от увеличения интереса стран к торговле в национальной валюте. Сейчас цена в контрактах, как правило, фиксируется в долларах, но со временем доллар может быть заменен золотом. Металл этот защищен от чьей бы то ни было злокозненной эмиссии. Он анонимен как платежное средство в крайних условиях. Он самоценен.

          И хотя золото часто называют архаичным инструментом, оно не может устареть в мире взаимного недоверия и агрессивности старых центров капитализма.

          Рост золотых запасов главных банков говорит о росте противоречий между странами. Это можно рассматривать как предпосылку отказа от резервных валют, принадлежащих старым лидерам мировой экономики. В итоге спрос на золото создает угрозу для США, Великобритании и ЕС.

          Накопление золотых запасов является намеком, предупреждением о возможном коренном изменении практики международных расчетов, резервирования и торговли. Этот намек весьма прозрачен, и не понять его в Вашингтоне не могут. В итоге же он ограничивает силу возможных санкций, так необходимых, по мнению американской элиты, для восстановления контроля в мире. А контроль в ряде важнейших ситуаций в Евразии утрачивается. Спрос же на физическое золото в результате только увеличивается, и уже само это многое меняет.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

          Другие мнения

          Почему Кант побеждает русских полководцев

          Андрей Колесник, Ветеран спецназа ВМФ, депутат Государственной думы VI созыва, депутат Калининградской областной думы
          Те обычные немецкие обыватели, бюргеры, с которыми я в последнее время общался – они и сами не слишком-то и помнят, кто такой Кант. Так неужели жители Калининграда хотят быть более немцами, чем сами немцы? Подробности...

          Методичка по распознаванию «фашиста» в собеседнике

          Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
          Достаточно заподозрить моральную несостоятельность собеседника – и все сказанное им можно перетолковать в каком угодно смысле. В итоге вы достигнете идеала – совместив осуждение другого и обретение чувства собственного морального превосходства. Подробности...
          Обсуждение: 6 комментариев

          Украинские олигархи убежали от России, а сейчас возвращаются

          Андрей Манчук, политолог
          После революции на Украине метаморфозы проделали многие влиятельные члены Партии регионов. Основная часть ее влиятельных лидеров избежала репрессий, регионалы сумели вписаться в новую политическую реальность, иногда прилагая для этого весьма большое усердие. Подробности...
          Обсуждение: 7 комментариев

          Белые и красные сошлись в бою за Мурманский аэропорт

          Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
          «Он – слабак и убийца, уничтоживший страну и несущий ответственность за национальную катастрофу!» – «Нет, он – выдающийся, но оболганный правитель!» Речь, знамо дело, о Николае Втором. Подробности...
          Обсуждение: 27 комментариев

          Люди с важным видом предсказывают революцию

          Дмитрий Ольшанский, публицист
          Я по чистой случайности помню, что в первый раз услышал обещание «краха режима» от одного своего приятеля, ныне руководящего не самой последней газетой, примерно 15 лет назад. Как это тогда увлекательно звучало! Подробности...
          Обсуждение: 22 комментария

          Проиграв одну схватку в Интерполе, Россия выиграла другую

          Кирилл Бенедиктов, российский писатель, историк, политолог
          Генеральная ассамблея Интерпола, собравшаяся в Дубае (ОАЭ), приняла два очень серьезных и даже сенсационных решения. Международная полицейская организация превратилась в арену противостояния двух могущественных политических сил. Подробности...
          Обсуждение: 6 комментариев

          Почему эксперты не сравнивают танки

          Виктор Сокирко, военный корреспондент
          Сейчас на поле дискуссий основные «конкуренты» – новый российский Т-14 «Армата» и американский М1А2 Abrams. Их стравливают в лобовой атаке, и всякий раз «побеждает» то один, то другой. Откуда пошла мода сравнивать «танчики», да и не только их, в виртуальных битвах? Подробности...
          Обсуждение: 28 комментариев

          Ждем, когда Ищенко закричит «Волки!»

          Олег Матвейчев, профессор НИУ-ВШЭ
          Для избирателя Владивостока Андрей Ищенко был достаточно темной фигурой, а тогда, в сентябре, на выборах губернатора никто особенно и не пытался рассмотреть за этой фамилией реального человека. Теперь же к нему присмотрелись внимательно. Подробности...
          Обсуждение: 13 комментариев

          Британия готова силой отстоять Гибралтар

          Никита Коваленко, замредактора отдела политики газеты ВЗГЛЯД
          Внутри Испании рассуждают о том, что Мадрид полностью провалил переговоры по Брекситу, не сумев извлечь из них особой выгоды. И тут испанское руководство вспомнило про тот козырь, который оно припасло в рукаве: Гибралтар. Подробности...
          Обсуждение: 4 комментария

          Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............