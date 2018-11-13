Золото приходит на смену американскому доллару

Центральные банки различных государств наращивают в последние годы золотые запасы. Этим путем идет и Россия. Почему это происходит? К чему готовит мир такая политика, как это касается американского доллара?

Доверие к доллару было признаком двух экономических эпох. Американская валюта держала позицию главного расчетного и резервного средства в мире все 1950–1960-е годы. «Отвязка» доллара от золота и его девальвация 1971 года впервые создали кризис денежной гегемонии США. Однако за кризисным периодом 1970-х последовал экономический подъем эпохи неолиберальной глобализации 1982–2008 годов. Здесь доллар снова укрепил позиции, а в уместности его «отвязки» от золота, кажется, никто не сомневался. Во всяком случае экономисты-консерваторы, указывавшие на необеспеченность американской валюты, вызывали насмешки у либеральных экономистов.

Доллар был обеспечен всей мировой торговлей, товарами, на которые можно было обменять зеленые бумажки. Это естественное товарное обеспечение делало бессмысленным золотой стандарт, а тем более размен банкнот на золото. Всему миру было нужно надежное платежное средство и валюта для сбережений, которая не была бы подвержена инфляции.

США сделали все возможное для продвижения своей валюты и устранения угрозы со стороны золота, так как любая страна в прошлом имела деньги из ценных металлов и бумажные банкноты.

В России конца XIX века имелся золотой рубль, курс которого был стабилен. Правительства старались сохранять равновесие между бумажным денежным знаком и денежной единицей из ценного металла. В 1960-е годы разменять доллары на золото можно было лишь государствам, чем и воспользовались в 1965–1968 годах власти Франции: президент Шарль де Голль произвел свой знаменитый размен.

В 1970-е годы власти США отчаянно боролись с инфляцией, подрывавшей доверие к доллару. Достичь этого удалось повышением ставок ФРС. В дальнейшем де-факто в рамках Вашингтонского консенсуса они сумели продвинуть свою стабильную валюту, и спрос на нее начал работать на ее укрепление еще больше.

Рост мировой экономики увеличил его, и предложение денег стало весьма выгодным для американской элиты делом. Проблема лишь в том, что рост мировой экономики снизил долю американского рынка в мировом потреблении и это породило разговоры о необходимости уменьшения использования доллара.

В 2008 году пришел мировой кризис. Возможность краха американской финансовой системы так всех напугала, что эти разговоры так и остались разговорами, несмотря на ослабление доллара.

В 2013–2016 годах мировую экономику накрыла вторая волна кризиса. Больше всего она ударила по экономикам БРИКС и «развивающимся рынкам». В этот момент США изменили свою политику на более жесткую в отношении новых центров капитализма: главными врагами оказались Россия и Китай. Вашингтон рассчитывал вернуть их в положение послушной периферии, безропотный источник ресурсов для решения проблем своей экономики. Однако давление дало совсем не тот эффект.

Одним из поднятых в итоге вопросов стал вопрос о долларе, который так долго продвигался, и золоте, которое так долго отодвигалось, что даже население большинства стран было приучено покупать доллары, а не золотые монеты и слитки (тут действовали репрессивные налоги и иные ограничения).

В 2014–2018 годах то, что раньше казалось средством спасения мировой (американской) финансовой системы, стало проблемой. Начался разворот к золоту, тем более что власти разных стран вспомнили: золото может быть средством платежа вне зависимости от желаний США.

Основанный на доверии к неким якобы незыблемым правилам «свободной торговли» мировой консенсус рухнул. Ускорился рост золотых запасов. На 1 октября 2018 года, по данным ЦБ РФ и МВФ, США имели 8133,5 т. За ними следовали: Германия – 3371 т, Италия – 2451,8 т, Франция – 2436 т. Золотой запас России составлял 2036,3 т, а вырос он с 401,5 т в начале 2007 года. Сейчас страна на пятой позиции в мире; только за третий квартал 2018 года ею приобретено на мировом рынке 92,2 т золота.

За Россией следует Китай со 1842,6 т золотого запаса, за ним Швейцария со 1040 т, Япония со 765,2 т и Нидерланды с 612,5 т золота. Десятку лидеров замыкает Турция, у нее 568 т желтого металла.

Рост золотого запаса России сопровождался сбрасыванием американских бумаг, по прежним заявлениям либеральных экономистов – самого надежного помещения средств. Российские вложения в долговые бумаги США с 176 млрд долларов в 2010 году уменьшились к осени 2018 года до 14 млрд долларов. Подобные изменения происходят и с вложениями многих других стран, хотя размещение американских облигаций пока не вызвало больших проблем.

Но вот что важно: по данным Всемирного золотого совета (WGC), в ходе трех минувших месяцев закупки золота увеличились на 22% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года; в тоннах это 148,4. Центральные банки буквально сметают золото, которое, если так пойдет дальше, станет основой для расчетов по торговым операциям (физическое золото будет при таком сценарии перемещаться минимально), а доллару и другим «лидерам торговли» придется тесниться.

Золото является безопасным инструментом, так как власти США не могут повлиять на него своими санкциями. Но оно еще обладает стоимостью. Оно ценно само по себе, чего никак нельзя сказать о долларе или евро. Потому нет ничего удивительного в том, что спрос на физическое золото возрастает.

Этот процесс нельзя отделять от увеличения интереса стран к торговле в национальной валюте. Сейчас цена в контрактах, как правило, фиксируется в долларах, но со временем доллар может быть заменен золотом. Металл этот защищен от чьей бы то ни было злокозненной эмиссии. Он анонимен как платежное средство в крайних условиях. Он самоценен.

И хотя золото часто называют архаичным инструментом, оно не может устареть в мире взаимного недоверия и агрессивности старых центров капитализма.

Рост золотых запасов главных банков говорит о росте противоречий между странами. Это можно рассматривать как предпосылку отказа от резервных валют, принадлежащих старым лидерам мировой экономики. В итоге спрос на золото создает угрозу для США, Великобритании и ЕС.

Накопление золотых запасов является намеком, предупреждением о возможном коренном изменении практики международных расчетов, резервирования и торговли. Этот намек весьма прозрачен, и не понять его в Вашингтоне не могут. В итоге же он ограничивает силу возможных санкций, так необходимых, по мнению американской элиты, для восстановления контроля в мире. А контроль в ряде важнейших ситуаций в Евразии утрачивается. Спрос же на физическое золото в результате только увеличивается, и уже само это многое меняет.