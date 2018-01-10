СМИ: США подумывали вывести часть войск из Прибалтики

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10 января, среда  |  Последнее обновление — 13:40  |  vz.ru
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ЕАЭС и санкции помогают России избавляться от доллара и евро

Евразийский экономический союз предпочитает рубль доллару и евроФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Рублевые расчеты в Евразийском экономическом союзе за последние шесть лет существенно выросли. Этому поспособствовали в том числе и западные санкции против России, чьих торговых партнеров не смущают даже валютные кризисы. Когда же доллар и евро окончательно исчезнут из сделок между пятью членами ЕАЭС?  Подробности...
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Европа и Россия начнут подготовку к отказу от войны санкций

Макрон и Путин встретятся в этом году не один разФото: Philippe Wojazer/Reuters
Введенные против РФ санкции «просто-напросто не сработали», заявила министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Новый руководитель МИД одной из стран ЕС не открыла Америки, однако сделала актуальным вопрос о том, когда же начнется процесс снятия санкций и есть ли шанс на это уже в наступившем году. Главную роль тут может сыграть президент Франции Макрон. Подробности...
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Возвращению ученых в Россию мешает бюрократия

Сейчас в России в 1,5 раза больше молодых ученых, чем 17 лет назадФото: Д. Иконников, Е.Четвериков
Еще недавно «утечка мозгов» из России достигала таких масштабов, что пессимисты поспешили похоронить отечественную науку. К настоящему моменту ситуация по части удержания в стране научных кадров выглядит значительно лучше. Но смотреть на проблему нужно шире: есть ли шанс на то, чтобы вернуть уже уехавших ученых с мировым именем? Подробности...
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Новая война за передел Балкан перестает быть пустой угрозой

Милорад Додик и Анатолий Бибилов на исторической встречеФото: presidentruo.org
Грузия возмущена «неслыханной наглостью»: президентскую делегацию Южной Осетии принимают в Европе на государственном уровне. Но самой Европе сейчас не до Грузии, ее беспокоит принимающая сторона – Республика Сербская и ее президент Милорад Додик. Считается, что последний ведет РС к выходу из Боснии. Следовательно, к новой кровавой войне на Балканах. Подробности...
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Исламистам удалось обойти систему ПВО российской базы в Хмеймиме

Обстрел российской военной базы в Хмеймиме мог стать еще одной провокациейФото: Александр Елистратов/ТАСС
Обстрел авиабазы в Хмеймиме стал одним из самых крупных инцидентов в Сирии за два года, в ходе которых российские военные несли потери. Минобороны подтвердило, что исламисты атаковали российскую базу 31 декабря и впервые смогли обойти систему ПВО. В Сети уже появились первые версии произошедшего. Теперь схему охраны базы изменят. Подробности...
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Популистская повестка отдана на откуп таким, как Грудинин

Кирилл Бенедиктов, российский писатель-фантаст, историк, политолог
Западный популизм – это в первую очередь контригра против наступающей либеральной глобализации, диктатуры политкорректности и постгуманизма. В России популизм – по крайней мере, пока – решает совсем иные задачи. Подробности...
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За что можно так не любить собственную страну?

Семён Пегов, военкор, автор проекта WarGonzo
У американцев рухнул спутник. Секретный и военный. Назывался Zuma. Когда в океан падают спутники, запущенные Россией, и когда то же самое происходит у США – я почему-то наблюдаю среди наших «элит» совершенно противоположные реакции. Подробности...
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На Украине разворачивается кампания ненависти в отношении УПЦ

Сергей Худиев, публицист, богослов
Поводом явился отказ священников в Запорожье отпевать трагически погибшего ребенка. СМИ полны ярости, неравнодушные граждане в знак негодования приносят к храмам УПЦ игрушки. Эта ситуация существует сразу на нескольких уровнях. Подробности...
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          СМИ: США подумывали вывести часть войск из Прибалтики

          10 января 2018, 07:05

          Текст: Ольга Никитина

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          После прихода к власти Дональда Трампа в США рассматривали возможность вывода части американских войск из Восточной Европы, сообщает The Daily Beast.

          «В начале правления Трампа высокопоставленный представитель Совета национальной безопасности Белого дома предлагал вывести часть американских войск из Восточной Европы в качестве инициативы по новым отношениям с (президентом России) Владимиром Путиным», – передает РИА «Новости» текст статьи издания.

          Уточняется, что с данной инициативой выступил заместитель помощника Трампа по стратегическому планированию Кевин Харрингтон, а сама идея была озвучена в феврале 2017 года.

          В материале говорится, что такой жест в российский адрес хотели сделать, чтобы понять, возможно ли улучшение отношений с Россией. В то же время бывший коллега Харрингтона назвал эту идею «опасной и наивной».

          В июне прошлого года в СМИ появилось сообщение о том, что Харрингтон предлагал Трампу снять санкции с российской нефтяной отрасли, отмечая, что снижение нефтедобычи может навредить американской экономике.


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