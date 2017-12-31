Украинская полиция допросила захватчика почты в Харькове

Владимир Безух, задержанный за захват заложников в отделении почты в Харькове, допрошен полицией, сообщают СМИ.

Допрос длился приблизительно два часа, передает «Громадьске ТВ».

Задержанный направлен в изолятор временного содержания, у него взяты биологические образцы для дальнейшей экспертизы, передает РИА «Новости».

Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что у задержанного были «реальные психические проблемы», передает 112.ua.

По его словам, задержанный «имел уголовную ответственность по статье о наркотиках (незаконный посев конопли)». Шкиряк сообщил, что на экспертизу передали предметы, похожие на взрывчатку, нож и пистолет, которые он имел при себе.

Напомним, мужчина захватил в заложники 11 человек, в том числе двух детей. Задержать его помогла одна из заложниц, которая сумела открыть дверь изнутри.