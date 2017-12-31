В результате стрельбы в кафе на Кубани погибли три человека

В кафе станицы Ладожской произошла стрельба, погибли три человека, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Сообщение о стрельбе поступило около 2.00 мск. В результате стрельбы погибли трое мужчин, их личности установлены. На территории Усть-Лабинского района был введен план «Сирена», передает РИА «Новости».

В Кореновском районе подозреваемых задержали сотрудники ДПС, которые остановили объявленный в розыск автомобиль. В машине находились двое мужчин 34 и 32 лет, «схожих по приметам с ориентировкой».

У них изъято оружие, из которого, предположительно, и велась стрельба в кафе.