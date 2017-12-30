В Новой Москве произошло крупное ДТП с жертвами

Один человек погиб, трое пострадали в ДТП с участием шести автомобилей на Калужском шоссе в Новой Москве, сообщил источник в экстренных службах столицы.

«В деревне Сосенки на 36-м километре Калужского шоссе столкнулись шесть легковушек. Предварительно, один человек погиб и трое пострадали», – передает РИА «Новости» слова источника, уточнившего, что обстоятельства аварии уточняются.

Напомним, ранее в крупном ДТП в Новой Москве погибли двое граждан Узбекистана.