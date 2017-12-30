Названа вторая по капитализации после биткоина криптовалюта

Криптовалюта Ripple стала второй по капитализации после биткоина: стоимость её токенов выросла на 50% и приблизилась к 85 млрд долларов.

На третьем месте находится цифровая валюта Ethereum, ее совокупная стоимость почти достигла 72 млрд долларов, сообщает The Wall Street Journal.

Общий рост цены токенов Ripple за 2017 год составил более 30 000 %, а ее изначальная стоимость составляла меньше цента.

Напомним, стоимость биткоина в четверг упала до 14,5 тыс. долларов.