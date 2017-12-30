Действия косовских властей вызвали беспокойство США

Вашингтон обеспокоен тем, что косовские власти пытаются изменить закон о Специальном суде по расследованию военных преступлений, сообщила глава пресс-службы Госдепа Хезер Науэрт.

США призвали «лидеров Косова сохранять приверженность работе» суда, не вмешиваясь в его юрисдикцию, передает ТАСС.

Науэрт напомнила о словах госсекретаря Рекса Тиллерсона, заявившего, что «стремление добиться справедливости на Балканах еще не угасло».

Напомним, о создании суда объявили в 2016 году, заработать он должен в 2018 году. Решено, что он будет находиться в Гааге, но руководствоваться косовскими законами.

СМИ сообщали, что прокуратура Специального суда собирается обвинить 60 бывших боевиков Освободительной армии Косова в преступлениях против сербов, цыган и албанцев. Среди обвиняемых – глава Косова Хашим Тачи и спикер парламента Кадри Весели. Хачи через парламент попытался внести изменения, касающиеся работы суда, но парламент его не поддержал.