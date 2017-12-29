На Украине ограничили доступ к российским доменам

Минобрнауки Украины издало распоряжение, которое ограничит украинским студентам доступ к российским доменным зонам.

В указе говорится об «ограничении доступа к доменным зонам «.ru» и «.ру», сообщает «Украинская правда». При этом домена «.ру» не существует, на кириллице есть лишь домен «.рф».

Минобрнауки также ограничивает использование студентами российских почтовых служб Mail.ru, Rambler и Yandex в рабочих целях.

Сообщается, что указ должен выполнить задачу защиты от «ущерба интересам Украины в сфере информационной безопасности».

Ограничение будет действовать всегда, кроме исключительных ситуаций, когда доступ необходимо предоставить определенному кругу сотрудников.

Напомним, в конце сентября на Украине вступил в силу закон «Об образовании». Он установил жесткие ограничения на использование языков национальных меньшинств в образовании, что вызвало критику со стороны многих европейских государств. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, закон нарушает основополагающие принципы документов ООН, ОБСЕ и Совета Европы.