Число жертв пожара в Нью-Йорке выросло до 12 человек

Жертвами пожара в пятиэтажном жилом доме в Нью-Йорке стали 12 человек, в том числе ребенок, сообщили мэр города Билл Де Блазио и руководитель пожарного департамента Дэниэл Нигро.

Мэр озвучил предварительные данные, ожидается, что число жертв вырастет, передает РИА «Новости».

Четыре человека находятся в критическом состоянии.

Глава пожарного департамента сообщил, что среди жертв есть годовалый ребенок.

Как минимум 12 человек были спасены.