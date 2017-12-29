СМИ узнали о секретном плане США и Израиля против Ирана

В Белом доме состоялась секретная встреча, на которой чиновники из США и Израиля разработали совместную стратегию по сдерживанию Ирана, сообщают СМИ.

Встреча состоялась 12 ноября. Израильскую делегацию, в которую входили чиновники из оборонной сферы, возглавлял советник по национальной безопасности Меир Бен-Шаббат, американских чиновников возглавил советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, передает РИА «Новости» со ссылкой на 10-й израильский телеканал.

После двух дней переговоров был подписан «Меморандум о взаимопонимании по иранскому вопросу». Стороны договорились создать четыре рабочих группы по ключевым вопросам.

Задача первой группы – «тайная и дипломатическая работа по отмене иранской ядерной программы», второй – «ограничение присутствия Ирана в регионе, в частности, в Сирии и Ливане», третьей – «сдерживание баллистической программы Ирана» и «ограничение попыток поставить иранские ракеты Хезболле», четвертой – работа по вопросу «усиления эскалации в регионе, к которой может быть причастен Иран».

Один из израильских чиновников подтвердил, что стороны «сформулировали финальные тезисы по стратегической политике» в регионе, касающиеся в том числе и Ирана.