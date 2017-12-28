Первая партия российского СПГ прибыла в Британию

«Кристоф де Маржери», танкер с первой партией сжиженного природного газа с завода «Ямал СПГ», прибыл в порт на острове Грейн, сообщила представитель британской энергетической компании National Grid Джинетт Унсворт.

Как сообщили в National Grid, 19.20 по местному времени (22.20 мск) танкер «причалил в СПГ-терминал для разгрузки». Судно останется там до 18.00 (21.00 мск) 29 декабря, передает ТАСС.

Компания не назвала точный объем поставок, уточнив лишь, что он «не является рекордным».

«Впервые российский груз доставлен на наш объект на острове Грейн и впервые туда причалил ледокол», – отметила Унсворт, отказавшись сообщить, «куда будет направлен газ».

Однако в компании отметили, что газ «не поступит в газотранспортную систему, а будет отгружен в хранилище».

Напомним, 8 декабря президент России Владимир Путин дал старт загрузке первого танкера сжиженным газом с завода «Ямал СПГ».