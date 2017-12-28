Первый танкер с газом проекта «Ямал СПГ» разгрузят в Великобритании

«Кристоф де Маржери», танкер с первой партией сжиженного природного газа с завода «Ямал СПГ», вечером в четверг должен подойти к причалу британского терминала Isle of Grain.

По данным системы отслеживания судов, танкер уже второй день стоит на якоре недалеко от терминала, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg. Оператор терминала сказал, что груз перегрузят в хранилище, но он «не пойдет в сеть».

Напомним, 8 декабря президент России Владимир Путин дал старт загрузке первого танкера сжиженным газом с завода «Ямал СПГ».