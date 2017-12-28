СК начал принимать меры к возмещению ущерба вкладчикам обокравшего Табакова банка

Следственный комитет продолжает расследование дела о хищении руководством АО Банк «Клиентский» средств вкладчиков, в числе которых находятся Олег Табаков и Николай Доморацкий.

В качестве обвиняемых привлечены бывшие председатель совета директоров банка Александр Кленовский, председатель правления Андрей Лопатов и заместитель председателя правления Илья Волосевич, говорится в сообщении ведомства, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По данным следствия, Кленовский, Лопатов и Волосевич похитили порядка 1 млрд рублей. Для этого они заключили договоры кредитования с подконтрольными им организациями и физическими лицами, не осведомленными о преступных намерениях обвиняемых, а затем изъяли документацию из оборота банка для сокрытия обстоятельств хищения.

Кленовский на данный момент находится под домашним арестом, Лопатов и Волосевич объявлены в розыск. На их имущество наложен арест.

Напомним, ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Клиентский» в июле 2015 году. Предполагалось, что тогда же начнутся выплаты средств вкладчикам.