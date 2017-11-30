Идею Соединенных Штатов Европы поддержали 30% немцев

Предложение председателя Социал-демократической партии Германии Мартина Шульца преобразовать Евросоюз в Соединенные Штаты Европы поддерживают 30% немцев.

Во Франции такую идею поддерживают 28%, в Норвегии, Дании, Швеции и Финляндии – от 12% до 13% жителей. Наиболее скептично к предложению немецкого политика относятся жители Великобритании, которая готовится выйти из состава ЕС – там уровень поддержки составил всего 10%, передает Deutsche Welle.

Опрос был проведен организацией YouGov в период с 13 по 19 декабря.

Напомним, 8 декабря Мартин Шульц призвал к углублению европейской интеграции, которая может привести к 2025 году к образованию Соединенных Штатов Европы.

План Шульца уже критиковали министр иностранных дел Чехии Лубомир Заоралек, представитель Европарламента от Чехии Павел Теличка и президент Чехии Милош Земан.