В Одессе арестовали «разведчика ДНР»

Одесский суд арестовал по ходатайству прокуратуры и СБУ жителя Одессы, который якобы был разведчиком мотострелковой бригады ДНР.

Утверждается, что 36-летний одессит с конца 2014 года до середины 2015-го участвовал в боях в Донбассе в составе разведывательной роты мотострелковой бригады ДНР, сообщает «Таймер Одесса».

Расследование продолжается. Мужчине грозит 15 лет лишения свободы.

Отметим, что в среду республики Донбасса обменялись с Киевом пленными.