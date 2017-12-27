Экс-главу управления СК по ЦАО Москвы отправили в СИЗО

Лефортовский суд Москвы арестовал начальника правового отдела «Роснефти», экс-главу управления СК по ЦАО Москвы Алексея Крамаренко по делу о взятке от вора в законе Шакро Молодого.

Судья Елена Галиханова избрала соответствующую меру пресечения по ходатайству следствия и отправила Алексея Крамаренко в СИЗО до 15 февраля 2018 года, передает РИА «Новости».

Ранее в среду сообщалось, что Крамаренко предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

В марте Алексей Крамаренко, уволившийся из СК после возбуждения дела, связанного с Захарием Калашовым, известным как вор в законе Шакро Молодой, устроился в правовой отдел «Роснефти».