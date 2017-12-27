Экс-главе управления СК по ЦАО Москвы предъявили обвинение во взятке

Бывшему руководителю СУ СК по ЦАО Москвы Алексею Крамаренко предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, сообщила пресс-секретарь Лефортовского суда Москвы Екатерина Краснова.

Отмечается что в суд поступил материал и ходатайство следственного управления ФСБ об избрании Алексею Крамаренко меры пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение по статье УК «получение взятки в особо крупном размере», передает РИА «Новости».

В марте со ссылкой на источники сообщалось, что Алексей Крамаренко, уволившийся из СК после возбуждения дела, связанного с Захарием Калашовым, известным как вор в законе Шакро Молодой, устроился на работу в правовой отдел российской нефтегазовой компании «Роснефть».

Калашова задержали в июле 2016 года в Москве по делу, возбужденному вслед за перестрелкой в ресторане Elements в конце 2015 года. Также были задержаны высокопоставленные сотрудники СК, которые якобы за крупную взятку обещали «решить вопрос» с делом против Калашова: замглавы СУ СК по Москве Денис Никандров, замначальника управления собственной безопасности СК Александр Ламонов, а также глава управления службы собственной безопасности СК Михаил Максименко.