Кадыров: Боевиков из России в Сирии почти не осталось

Находящийся в Сирии «влиятельный командир» несколько недель назад выразил желание сдаться, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Один из таких влиятельных командиров, в свое время за ним из наших стояли тысяч пятьсот шайтанов, и он недели две-три назад выходил, хотел приехать сдаться», – цитирует Кадырова РИА «Новости».

Глава Чечни добавил, что «шайка» командира была уничтожена.

«Цифры, числа, где, что – невозможно считать. Операция первая закончена, большинство там уничтожено. Кто разбежался, кто куда, некоторые в Афганистан», – заявил Кадыров.

Также он сообщил, что в Сирии практически не осталось выходцев из России, воюющих на стороне боевиков.

«По нашим данным, практически не осталось, они уничтожены», – отметил глава Чечни.

Напомним, в ноябре сотрудники МВД по Чечне задержали мужчину, который финансировал участников бандподполья на территории Сирии.

В сентябре Рамзан Кадыров опубликовал видеообращение уроженца республики Хасана Тагирова, в котором мужчина, попавший в иракскую тюрьму, призывает не присоединяться к ИГ*, рассказывая о бесчеловечном отношении боевиков к людям.

11 декабря президент России Владимир Путин приказал частично вывести российскую группировку войск из Сирии. В стране останутся два пункта базирования российских военных. До этого он заявил, что террористическая группировка ИГ в Сирии полностью разгромлена.