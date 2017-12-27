МИД прокомментировал ограничения для США по Договору об открытом небе

Решение России ввести с 1 января ограничения для США по Договору по открытому небу является ответной мерой на аналогичные действия Вашингтона, заявил директор департамента Северной Америки МИД Георгий Борисенко.

«Это ответная мера», – передает РИА «Новости» слова дипломата.



Напомним, военно-дипломатический источник сообщил, что с 1 января 2018 года Россия намерена сократить число аэродромов, которые разрешено использовать американской стороне согласно договору по открытому небу. Речь идет о приведении перечня аэродромов в соответствие с договором.